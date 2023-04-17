عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.8مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 756.08 مليون درهم و447 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 910.14 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 445 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في سيح شعيب 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 169.05 مليون درهم منها 19 رهنا للأراضي بقيمة 23.35 مليون درهم و88 رهنا للفلل والشقق بقيمة 145.7 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 32.08 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 4 ملايين درهم.

برج خليفة التصرفات العقارية أراضي الاراضى مبايعات الأراضي مبايعات الشقق الأملاك بدبى دائرة الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

الأكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الوضع الميداني

نلبس صيفي ولا شتوي في العيد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

قرار عاجل بشأن تقييم طلاب المدارس الفنية المطبقة لمنهجية جدارات سوق العمل

ترشيحاتنا

شاهد| الرئيس السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المقاولون يتعادل في الوقت القاتل أمام الزمالك

إلغاء إطلاق أكبر صاروخ للفضاء.. هل هدد البشر بخطر ؟

أوتوماتيك علي قد الايد.. سيارة ياباني بسعر 55 ألف جنيه فقط

نهاية تخالف التوقعات.. محمد سامي يبحث عن نهاية غير متوقعة لمسلسل جعفر العمدة

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الوضع الميداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

احذر.. تناول هذا النوع من الطعام يزيد من الإصابة بالنوبة القلبية

مسلسل ستهم الحلقة 26.. روجينا ترفض الزواج للمرة الثالثة وتهين رماح

رغم إصابة واحدة فقط.. توأمتان متطابقتان تعانيان من نفس أعراض السرطان| تفاصيل

فيديو

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

رفض التدخل الخارجي.. بيان عاجل من الخارجية السودانية| شاهد

مفيش مستحيل.. سيدة أردنية تنجب بعد 27 سنة زواجا و15 محاولة أطفال أنابيب

جوزها حقنها بالمخدرات ليحولها إلى مدمنة مثله..قصة نيرة تفطر القلوب |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ