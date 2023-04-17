20 دقيقة .. القائم يحرم الزمالك من هدف التقدم أمام المقاولون

مرت 20 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ستاد القاهرة فى الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

وهدد الزمالك مرمى المقاولون العرب برأسية منسى ولكن يتصدى لها ابو السعود ببراعة .

وحرم القائم الزمالك من هدف التقدم بعد تسديدة قوية من دونجا .

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي