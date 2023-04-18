العثور على جثة شخص بالطريق العام بزفتي.. والنيابة العامة تحقق في الحادث

شهدت منطقة الحي البحري بمدينة زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور علي جثة لشخص متغيب منذ عدة أيام داخل منزله، وتحرر محضر بالواقعة كما تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقله الي المستشفي العام لتحديد سبب الوفاة.

كانت الاجهزة الامنية في محافظة الغربية تلقت بلاغ من أهالي منطقة الحي البحري بمدينة زفتي، يفيد بالعثور علي جثة شخص متغيب منذ عدة أيام داخل منزله جثة هامدة دون إصابات ظاهرية، علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي موقع البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق ما وجهت ونقله الي مشرحة مستشفي زفتي العام لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.