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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إينو: كولر نجح باقتدار في سياسة التدوير.. والله يكون في عون كهربا

اينو
اينو

أكد معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مباراة جيدة أمام سموحة، وهي نتيجة جيدة قبل لقاء الرجاء المغربي.

وقال اينو مدرب فريق الأخضر الليبي حاليا في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الله يكون في عون محمود كهربا وسعيد جدا بتألقه داخل الملعب مع الأهلي رغم كل الأزمات التي يواجهها في الفترة الماضية، وهو ترك كافة الأمور لإدارة النادي وهو لديه هدف واحد حيث يسعى للعودة لمستواه الطبيعي، وأتمنى استمراره باللعب بنفس الأداء والرجولة".

وأضاف: "الاستقرار الفني في الأهلي بالتأكيد يحسب للجهاز الفني، ورغم الغيابات فأن كولر نجح في تجهيز كل لاعبيه، كما أن الفريق يقدم مستوى جيد، وخالد عبدالفتاح يقدم مستوى جيد وعودة محمود متولي كانت مميزة، ولم نشعر بغياب معلول وعبدالقادر، والأهلي لديه وفرة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني حريص على تجهيزهم للمشاركة في أي وقت".

وأكمل: "المدرب الذكي هو من يجهز لاعبيه باستمرار وأي 11 لاعب يشارك يقدم أداء جيد، كما أن كولر نجح في عملية الروتيشن، ورباعي وسط الملعب حمدي وديانج ومروان والسولية أي لاعب فيهم يشارك يقدم مستوى جيد".

وزاد: "محمد شريف تألق وعاد للتهديف وهو من المهاجمين القادرين على التحرك بشكل رائع والتسجيل من نصف فرصة، وسجل هدفا رائعا بفكر عالٍ وأتمنى استمرار تألقه".

وأتم: "محمد الشناوي حارس كبير، ولديه خبرات كبيرة، وهو أخطأ ويجب أن يتعلم من ذلك، وعليه تدارك الموقف ومعظم لاعبي العالم تخطأ وعليه الاستفادة مما حدث".

الأهلى الرجاء سموحة النادي الأهلي معتز إينو

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