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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالي كفر بهيدة في الدقهلية

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي قرية بهيدة، التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية؛ بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ عدة أعوام.

وقال المواطن عماد إبراهيم، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء، التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالي قرية بهيدة، التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي داخل القرية، والاعتماد فقط على الطرنشات التي تسربت منها مياه الصرف الصحي منها أسفل المنازل، ما أدى لظهور التصدعات والتشققات في كثير منها وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

وأضاف: "أن خطة المشروع كانت من ضمن خطه تنفيذ بشلا وبهيدة وكفر بهيدة من عام 2006 وتم التنفيذ بشلا وبهيدة عام 2008 تقريبا تنفيذ شركة ايجكو وتوقف المشروع بكفر بهيدة قبل أن يبدأ وفي عام 2021  تم البدء في المشروع نفس الشركة ونفس خطة 2006 ولم يراعوا الامتداد العمراني والزيادة السكانية ولم يكن هناك شوارع مدرجه في الأعمال قربة نصف القرية والعمل علي خطوط أقطار بسيطة ما قد ينتج عنه فشل المشروع قبل بدايته ومع كل هذه الأمور والمخالفات في التنفيذ ولم يتم الانتهاء من المشروع وبطء شديد في تنفيذ محطه الرفع ساءت حالة القرية وتعوم على مياه الصرف الصحي بسبب الأعمال الجديدة التي أدت إلى تكسير وعراقيل في المشروع القديم".

وأشار إلى أن "شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

وتابع: "نعانى من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحي بالشوارع، مما أصاب أهالي القرية بالأمراض، خاصة الأطفال، والطريق غير مرصوف بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى".


ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم ( 01063735950 ).

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الدقهلية الروائح الكريهة مياه الصرف الصحى كارثة بيئية مشروع الصرف الصحي استكمال مشروع الصرف الصحي

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