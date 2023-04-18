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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هو مش موقوف؟|تعليق ناري من عمرو أديب على مشاركة كهربا أمام سموحة

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن مشاركة اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، في مباراة النادي الأهلي ضد سموحة في بطولة الدوري العام رغم قرار إيقافه 12 مباراة.

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محمود كهربا رجل مباراة الأهلي وسموحة


وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر 2، مساء الاثنين، إن :"كهربا اللي لسه جايب جول في سموحة اتعاقب ولا ما اتعاقبش.. اكيد ما اتعاقبش الـ ١٢ ماتش ما هو جاب جول".

 

محمود كهربا 


وأضاف عمرو أديب: الدنيا مقلوبة على كهربا وهو اتعاقب ولا متعاقبش، وهو لسه جايب جون حالا، ومحدش طلع أكد أو نفى خبر إيقاف كهربا، ومحدش فاهم حاجة".
 

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