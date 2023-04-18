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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متواصلون مع المصريين في السودان.. وزارة الهجرة تكشف آخر تحركاتها

الأزمة في السودان
الأزمة في السودان

كشف السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، آخر مستجدات أوضاع المصريين في السودان في ظل الأحداث الجارية هناك منذ 3 أيام.

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وقال عمرو عباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، إننا متواصلون مع المصريين في السودان، والسفارة في الخرطوم، ونحدد الاعداد لإعادتهم إلى أرض مصر.


وأضاف السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أنه تم التواصل مع الطلاب المصريين في السودان، ولنا في السودان 5 آلاف طالب من إجمالي 10 آلاف مصري هناك، وجرى التواصل معهم.

السودان عمرو عباس وزيرة الهجرة أوضاع المصريين الأزمة السودانية

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