ضياء السيد: كولر أعاد الثقة لجميع لاعبي الأهلي

أثنى ضياء السيد نجم الأهلي السابق على مستوى الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر وذلك عقب الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يعاني من دوشة ماتشات، ولكن كولر يتعامل بشكل كويس جدا مع ضغط المباريات، وبهدوء رائع وأصبح هناك ثقة بين لاعبي الأهلي تحت قيادة كولر"



وأضاف: "فوز الأهلي مهم قبل ماتشين مهمين ضد الرجاء وكذلك الزمالك"



واختتم: "كولر بيستفيد من كل اللاعيبة في الأهلي، والأمور ماشية مع كولر في سياسة التدوير"