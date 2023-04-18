أحمد الخضري: الأهلي في الدوري بلا منافس.. ولاعبو الزمالك حالتهم البدنية سيئة

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن مبادرة "تعالوا نشجع صح" مهمة للغاية؛ من أجل توعية الجماهير المصرية، مع ضرورة أن يتم الحديث عنها بشكل مكثف، مؤكدًا أنه لا بد من الحديث مع الشباب.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لا يوجد أي ضغط على الأهلي مطلقا من جانب المنافسين، لذلك الفريق يلعب بأريحية كبيرة ويحقق الانتصارات ويقدم مستوى جيد".

وأضاف: "محمد الشناوي اخترع مشكلة في لقاء الأهلي وسموحة، وكهربا يقدم مستوى مميز مع الفريق منذ عودته، وأتمنى عدم مشاركته في أي أزمات مستقبلية، والأهلي لن يترك اللاعب يبتعد 12 مباراة، وسيتم مخاطبة الأهلي بالعقوبة رسميا صباح اليوم الثلاثاء ".

وأكمل: "مجلس إدارة الأهلي سيجتمع يوم الأربعاء وقد يناقش التصعيد، وخطاب امام عاشور الذي ظهر غير صحيح، لان الزمالك لم يستأنف من الأساس على العقوبة".

وزاد: "يجب أن يكون لدى مديري الكرة في الأندية، علم تام بكل اللوائح، و90% حاليا ليس لديهم دراية تامة باللائحة".

وواصل: "معظم لاعبي الزمالك في حالة بدنية غير جيدة، ومدحت عبدالهادي كان هو المسئول فنيا بشكل كبير خصوصا أن المدرب الجديد غير ملم بكل التفاصيل الخاصة باللاعبين وحالة الفريق حاليا، والزمالك في حالة سيئة".

وأضاف: "الزمالك لم يعلن من يتولى مهام إدارة النادي حتى الآن، والأمور لن تكون سهلة، وغدا سيكون هناك جديد في هذا الملف، وقد تكون هناك مفاجآت وسيناريوهات عديدة، ومن الوارد أن يتولى أحمد مرتضى رئاسة النادي بالتفويض؛ لحين عقد جمعية عمومية".

وأكد: "هناك سيناريو آخر وهو رحيل مجلس الإدارة بالكامل، ووقتها ستكون نهاية الدورة الانتخابية بالكامل، الوضع شائك في الوقت الحالي".

واختتم تصريحاته: "يجب أن ينظر المسئولين في نادي الزمالك لمصلحة النادي أولا، لكن الوضع أن هناك البعض يبحث عن مصالحه فقط".