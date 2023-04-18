محمد جودة: فوز الأهلي على سموحة مهم قبل مباراتي الرجاء المغربي

علق محمد جودة، نجم الأهلي السابق، على فوز المارد الأحمر على سموحة بهدفين دون رد في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال جودة في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كولر يستفيد من كل اللعيبة في الأهلي، ويقوم بسياسة التدوير بشكل مميز من أجل إراحة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي".

وأضاف: فوز الأهلي مهم قبل ماتشين مهمين ضد الرجاء وكذلك الزمالك".

الأهلي يفوز على سموحة

تغلب فريق الأهلي على نظيره سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية النادي الأهلي في شباك سموحة محمد شريف ومحمود كهربا .