عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد جودة: فوز الأهلي على سموحة مهم قبل مباراتي الرجاء المغربي

الأهلي
الأهلي

علق محمد جودة، نجم الأهلي السابق، على فوز المارد الأحمر على سموحة بهدفين دون رد في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال جودة في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كولر يستفيد من كل اللعيبة في الأهلي، ويقوم بسياسة التدوير بشكل مميز من أجل إراحة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي".

وأضاف: فوز الأهلي مهم قبل ماتشين مهمين ضد الرجاء وكذلك الزمالك".

الأهلي يفوز على سموحة

تغلب فريق الأهلي على نظيره سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية النادي الأهلي في شباك سموحة محمد شريف ومحمود كهربا .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

جيتور تكشف عن نسختها العملاقة T-3 الكهربائية .. صور

حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدم الاستطاعة.. دار الإفتاء ترد

للموظفين .. تعرف على حقك في ساعات الشغل والراحة بالقانون الجديد

بلينكن: قافلة دبلوماسية أمريكية تتعرض لإطلاق نار من قبل «الدعم السريع» بالسودان

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

اعتقال أمريكيين في نيويورك بتهمة إدارة «مركز شرطة سري» صيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزه بـ20 مليون دولار.. مقتل رجل على يد شقيقة زوجته وعشيقها

مذهل.. اكتشاف مجرة جديدة مُضاءة بالأشعة تحت الحمراء

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ