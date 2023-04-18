أمير عزمي: الأهلي حسم بطولة الدوري

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على أعتاب التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم؛ بعد اتساع الفارق مع الغريم التقليدي الزمالك.

وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “فريق الأهلي حسم مسابقة الدوري الممتاز بنسبة كبيرة بعد اتساع الفارق مع الزمالك، ووجود أكثر من مباراة مؤجلة له في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “فريق الأهلي يقدم مستوى قويا هذا الموسم مع السويسري مارسيل كولر، وهو الأقرب للتتويج ببطولة الدوري الممتاز”.