أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. أبرز 6 تصريحات للرئيس السيسي عن الأزمة السودانية

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول، مؤكدًا أن ما يجري في السودان هو شأن داخلي.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية...

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عاجل| الرئيس السيسي: مصر تسعى لعدم تصعيد الموقف في السودان.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تسعى لعدم تصعيد الموقف في السودان…

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد سلامة قواتنا في السودان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة…

شاهد| الرئيس السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ينشر موقع صدى البلد صور لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة…

أدام الله فرحتنا.. انتصار السيسي تهنئ المصريين بـ شم النسيم

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم…

الرئيس السيسي يصدق على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس لآخر أيام رمضان وعيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان توضيحي، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 18 أبريل وحتى الأحد 23 أبريل 2023…

الوزراء: 377 ألف تيرا بايت متوسط استخدام انترنت المحمول

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن استخدام الانترنت من خلال الموبيل …

وزارة التضامن تبحث أزمة الاعتداء على المسنين في دار أم كلثوم |تفاصيل

تبحث وزارة التضامن الاجتماعي واقعة دار ام كلثوم للمسنين فى حلوان بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها المقيمين بالدار من قبل العاملين فيه …

البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان بخير ولا توجد مشكلة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السودان وجميع أبنائها بخير ولا يوجد أى مشكلة لأبناء الكنيسة هناك…

رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلي من أجل استقرار السودان وسلامة مواطنيه

قال الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر: "نشعر بحزن عميق على ما يحدث من صراع مسلح داخل الشأن السوداني…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



استراتيجية الطاقة المتجددة للمساهمة بـ 42% من القدرات الكهربائية بحلول 2030.. تفاصيل

تضمن الإعلان المشترك بين حكومات مصر، وألمانيا والولايات المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ COP27، لتسريع تحول الطاقة في مصر…

لتجنب الضرر.. أهم النصائح للتغذية السليمة خلال أيام عيد الفطر

تهتم الأسر المصرية خلال أيام عيد الفطر على تناول الكحك والبسكويت المحتويان على نسبة عالية من الدهون والسكريات المرتفعة…

شركات السياحة: مد فترة إدخال أسماء الحجاج حتى الخميس 27 أبريل

أفادت غرفة شركات السياحة في منشور لها حمل رقم 80 لسنة 2022، أن إلحاقا للكتاب الدورى رقم 54 لسنة 2023 الخاص بضوابط وقواعد تنظيم…

نهضة لم تكتمل.. نظرة من الأجواء على مطار الخرطوم | ساعة القصف

بالكاد بدأ قطاع الطيران المدني السوداني، يتنفس الصعداء بعد سنوات الخسائر التي صاحبت أعوام الحظر الأمريكي، وشحذ همته من جديد من أجل إعادة التطوير…

الزراعة: تذليل العقبات أمام توريد القمح للوصول لأعلى نسبة ممكنة

قام اليوم د محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، يرافقه المهندس حسام الدين محفوظ ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية بالمرور على زراعات القمح بمناطق استصلاح الأراضي في النوبارية والإسكندرية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بروتوكول تعاون بين حياة كريمة والأورمان للتمكين الاقتصادي للمستحقين داخل جميع المحافظات

وقعت مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون، بهدف التمكين الاقتصادي ل2000 مستحق في جميع المحافظات بتكلفة 60 مليون جنيه، من خلال مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات…

القومي للمرأة يعقد لقاء مع مسئولين في الاتحاد الأوروبي لاستعراض التقدم بمشروع تحويشة

عقد المجلس القومي للمرأة لقاءا مع عدد من المسئولين في الإتحاد الأوربي وسفارة هولندا بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لعرض التقدم المحرز في مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي…

محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستهدف بناء قدرات الوزارات والمحافظات

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030…

الوزراء: 35% ارتفاعا في إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن زيادة إيرادات قناة السويس…