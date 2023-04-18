دويدار: الأهلي بيتجامل في عقوبة كهربا

يرى أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أن النادي الأهلي تتم مجاملته بسبب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.



وقال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كهربا بيتجامل والكل شايف ده".

وأضاف: "في مجاملة للنادي الأهلي ولكهربا، الناس كلها شافت اللي عمله كهربا والكل شافه بعينه وسمع صوته".

واختتم: "لجنة الانضباط دلوقتي ملهاش أي لازمة في الكورة المصرية، بسبب إن قراراتها مش بتتنفذ".

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء المقبل في تمام الواحدة ظهرا لمناقشة التسريبات المتعلقة بعقوبة محمود كهربا.

بحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.