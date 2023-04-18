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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يطرح مبادرة لـ تقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة

محافظ الوادي
محافظ الوادي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ مبادرة تقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة، وتخصيص وسيلة انتقال للمواطنين من الصم والبكم إلى المسجد.

جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ مع عدد من المواطنين في حي خلف المتحف بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن ناحية أخرى، وجه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية بتهذيب وتنسيق الأشجار المتداخلة بأعمدة وأسلاك الكهرباء بالحي، والتنسيق مع شركة مصر للطيران لتطوير واستغلال الوحدات السكنية التابعة للشركة بالحي.

كما زار محافظ الوادي الجديد، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وقدم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورافقه اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

وأكد الزملوط خلال كلمته، على خصوصية الاحتفال هذا العام والذي يجمع بين أعياد المسلمين والأقباط ويسوده روابط المحبة والإخاء بين نسيج الشعب المصري، داعيًا الله أن ينعم على مصر- قيادةً وشعبًا- بدوام الأمن و الاستقرار والترابط. 

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.

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