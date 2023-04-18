محامي الأهلي: لم يتم إخطارنا بأي عقوبات والأهلي لن يتخلى عن كهربا

أكد المستشار محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، أنه لا يعلم مصدر خبر توقيع عقوبات على كهربا، أو النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لم يتم الإخطار بأي عقوبات وترك الأمور بهذا الشكل أمر مزعج ويصدر فوضى للمشهد الرياضي.

وقال محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم” مع الإعلامي سيد علي، أن هذا القرار الذي تم تسريبه هو اول قرار تصدره لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وليس هناك ما يمنع أن اللجنة تصدر القرار وتنشره بأي صورة.

وتابع محامي النادي الأهلي، أنه بدون اخطار لا يوجد أي قرار طالما لم يتم ابلاغ النادي الأهلي أو اللاعب.



وأشار محمد عثمان إلى أنه في كل الأحوال النادي الأهلي لن يتخلى عن كهربا، ومجلس الإدارة في القريب العاجل سيتمكن من حل أزمة اللاعب.