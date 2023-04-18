حدث ليلا| رسائل الرئيس السيسي بشأن أحداث السودان.. تفاصيل حكم عزل رئيس نادي الزمالك.. حقيقة انسحاب الأهلي من كأس السوبر

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث الأخيرة في السودان، والزمالك يتأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة، وغيرها من الموضوعات، التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدم الاستطاعة.. دار الإفتاء ترد

حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدم الاستطاعة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



للموظفين .. تعرف على حقك في ساعات الشغل والراحة بالقانون الجديد

يتساءل عدد كبير من الموظفين عن رغبتهم في معرفة عدد ساعات العمل والراحة كما حددها القانون.

بلينكن: قافلة دبلوماسية أمريكية تتعرض لإطلاق نار من قبل «الدعم السريع» بالسودان

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تعرض قافلة أمريكية في السودان، لاعتداء؛ جراء الاشتباكات المندلعة حول العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، محل اهتمام الملايين، إذ يهتم الغالبية بسعر الجرام عيار 21 وعيار 24 لشراء المشغولات الذهبية والسبائك بأوزانها المختلفة.

اعتقال أمريكيين في نيويورك بتهمة إدارة «مركز شرطة سري» صيني

اعتقل عملاء فيدراليون، أمريكيين اثنين، من سكان نيويورك؛ بزعم تشغيل 'مركز شرطة سري' صيني، في منطقة الحي الصيني بمانهاتن، يوم الأثنين، فيما وصفه ممثلو الادعاء، بأنه “جزء من حملة على استهداف بكين المزعوم للمعارضين”.



علامات ليلة القدر كاملة وصحيحة بالتفصيل.. كم شاهدت منها بين الأمس واليوم؟

لاشك أن علامات ليلة القدر كاملة هي دليلنا في تحري هذه الليلة المباركة ، بعدما رٌُفعت معرفتها عن الخلق، فقد علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعد ليلة القدر من سيدنا جبريل -عليه السلام- وبسبب الشجار، والمخاصمة، والتنازع بين أحد الصحابة، رفعت معرفةُ ليلة القدر، وروي عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالخَمْسِ»، ولم يتركنا النبي حائرين في هذه الليالي الوترية الخمس وإنما أخبرنا عن علامات ليلة القدر لتكون دليلنا عند تحريها ومن ثم إدراكها.



متواصلون مع المصريين في السودان.. وزارة الهجرة تكشف آخر تحركاتها

كشف السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، آخر مستجدات أوضاع المصريين في السودان في ظل الأحداث الجارية هناك منذ 3 أيام.



رئيس قوات الدعم السريع السودانية يكشف تفاصيل محادثته مع وزير الخارجية الأمريكي

كشف رئيس قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، عن تفاصيل المحادثة التي أجراها معه، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن تطورات الوضع في السودان.



رئيس البرازيل يثني على روسيا وينتقد الولايات المتحدة بسبب أوكرانيا

لاقى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انتقادات من الولايات المتحدة، الإثنين؛ بسبب تصريحاته الأخيرة التي أشارت إلى أن الغرب 'شجع' الحرب بتسليح أوكرانيا، بينما أشاد به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؛ لاقتراحه إجراء محادثات سلام.



الولايات المتحدة تطالب البرهان ودقلو بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

اكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصالين منفصلين اجراهما مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي، ضرورة وقف إطلاق النار في السودان



متحدث وزارة الشباب والرياضة يكشف تفاصيل حكم عزل رئيس نادي الزمالك

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد أنه لم يتم اتخاذ قرارا قد يضر بمصلحة نادي الزمالك، ما لم تكن هناك صيغة نهائية بحكم عزل رئيس النادي.

الكومي: اتحاد الكرة لم يصله إخطار من لجنة الانضباط بشأن عقوبة كهربا

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل عقوبة النادي الأهلي والزمالك، وعقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة في منافسات اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى جانب تغريمه مليون جنيه.

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 17-4-2023

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في البنوك الخاصة.



3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عٌقد مساء الإثنين، في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.



تحركات مكثفة لإنقاذ السودان.. جهود البيت العربي لحقن الدماء في الخرطوم

جهود مضنية واتصالات مكثفة تعكف عليها جامعة الدول العربية منذ اندلاع الشرارة الأولى للأزمة في السودان والمواجهات العنيفة التي أودت بحياة الكثير من الشعب السوداني في ساعات معدودة.



تحرك عاجل من نقابة الأطباء المصرية بشأن العاملين في السودان| ماذا فعلت؟

تواصل الدولة المصرية تحركاتها من أجل الاطمئنان على أبناء الجالية المصرية الموجودين داخل السودان سواء عاملين أو طلبة أو غيرهم من مختلف التخصصات، فيما لا تزال توترات الأوضاع مستمرة بين الجيش الوطني السوداني وقوات التدخل السريع.



الزمالك يهزم الاتحاد ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر للسلة رجال

نجح فريق نادي الزمالك في حجز البطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس مصر لكرة السلة "رجال" بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندري مساء الإثنين في دور نصف النهائي بنتيجة 77-66.

هاني حتحوت يرد على الاتهامات: لست سببا في إيقاف كهربا.. فيديو

نفى الإعلامي هاني حتحوت أن يكون سببًا في توقيع العقوبة على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعد إثارة الواقعة التي تسببت في إيقافه.

حقيقة انسحاب الأهلي من مباراة السوبر

أكد سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن هناك اجتماعات مستمرة من أجل تنظيم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.