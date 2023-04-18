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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عودة كييف للامتثال للقواعد.. روسيا تستأنف تفتيش السفن بموجب صفقة الحبوب

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن عمليات التفتيش على السفن بموجب صفقة الحبوب، قد استؤنفت بعد عودة كييف للامتثال للقواعد.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليشيف، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- إن الأوكرانيين انتهكوا بأنفسهم القواعد والإجراءات، وكان لدينا إصرار على تنفيذها كما هي مدونة، ثم عاد الأوكرانيون مجددا للالتزام بها".

وأضاف مدير إدارة المنظمات الدولية، أن عمليات تفتيش السفن توقفت لمدة يوم واحد فقط، حاليا عمليات التفتيش جارية كما هو مكتوب في معايير الإجراءات.

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

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