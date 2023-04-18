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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفتان إماراتيتان: العالم يدعو الأطراف في السودان إلى عدم جرّ البلاد لأزمة

صدى البلد

  أكدت صحيفتا (الاتحاد والبيان) الإماراتيتان الصادرتان اليوم /الثلاثاء/، أن العالم بأسره اليوم يجمع على ضرورة مسارعة الأطراف في السودان، إلى تغليب العقل، وعدم جرّ البلاد إلى أزمة ستكون تكلفتها باهظة على الجميع وعلى وجه الخصوص على الشعب السوداني، الذي يبحث عن الاستقرار والتنمية.
وذكرت صحيفة (الاتحاد)- في افتتاحياتها تحت عنوان (الحوار الحل)- إلى دعوة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى إعلاء المصلحة العليا للسودان، خلال مباحثات هاتفية مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي حول الأحداث الجارية في السودان، انطلاقاً من موقف الإمارات الدائم والثابت في دعم الشعب السوداني الشقيق للعودة إلى المسار السياسي، بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعاته في البناء والتنمية والازدهار.
ولفتت إلى أنه لا يوجد بديل أمام السودان إلا الحوار، والتجاوب مع الدعوات العربية والدولية والمحاولات المبذولة لوقف إطلاق النار فوراً، وضمان حماية المدنيين، للحيلولة دون التصعيد، وتفادي المزيد من التعقيد، وإمكانية الانزلاق إلى ظروف أصعب تنعكس بآثارها السلبية على استقرار وأمن الشعب السوداني الشقيق.
وتحت عنوان (استقرار السودان ضرورة ملحّة).. ذكرت صحيفة (البيان) أن موقف الإمارات تجاه الأزمة المقلقة في السودان الشقيق، موقف واضح وثابت، أساسه الإيمان الكامل والدعم الدائم للسلام والاستقرار، وتقديم مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتحقيق تطلعاته ومستقبله وتنميته، على أي طموحات أخرى لا يمكن أن تجلب إلا الفوضى وزعزعة الاستقرار داخلياً وإقليميًا.
وأضافت الصحيفة أن واجب كل الأطراف الاحتكام إلى المصلحة الجماعية العليا، واللجوء إلى حوار سياسي ركيزته العودة إلى الاتفاق الإطاري تفادياً لتفاقم الأوضاع، وإعلاء لمصلحة السودان الوطنية ومستقبل شعبه.

 

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