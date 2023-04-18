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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 14 شخصا ومحاصرة 20 شاحنة إثر وقوع انهيار أرضي بباكستان

صدى البلد

   أعلن مسئولون في الحكومة الباكستانية اليوم /الثلاثاء/ عن وقوع انهيار أرضي خلال عاصفة رعدية على الطريق الرئيسي عبر ممر خيبر في خيبر بختونخوا على الحدود الأفغانية، ما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة 12 آخرين ومحاصرة أكثر من 20 شاحنة.


ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية عن عبد الناصر خان نائب مفوض منطقة خيبر قوله إن مواطنين أفغانيين قتلا في الانهيار الأرضي وتحاول السلطات انتشال الجثث، مضيفا أن ثمانية مصابين تلقوا رعاية أولية، بينما تم نقل أربعة أخرين إلى المستشفى.


وأضاف أن حريقا اندلع على الفور بعد الانهيار الأرضي حيث كان السائقون يطهون وجبات على مواقد الغاز، مشيرا إلى أن "الحريق تحت السيطرة الآن".


وتابع إنه تم نشر آليات ثقيلة من بينها 12 سيارة إسعاف وأربع سيارات إطفاء وثلاث سيارات إنقاذ وثلاث حفارات ثقيلة في الموقع حيث كان الانهيار واسع النطاق.


وأظهرت الصور التي نشرها المسؤولون أن معظم حاويات الشاحنات مدفونة في أكوام ضخمة من الصخور.


وبحسب بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في خيبر بختونخوا ، وقع الانهيار الأرضي على الطريق الرئيسي الذي يربط بين حدود تورخام الباكستانية الأفغانية في الساعة 2:30 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.


وأضاف أنه نتيجة لذلك، تم محاصرة من 15 إلى 20 عربة شحن تحت الانهيار الأرضي، مضيفا أن فرقًا من خيبر وبيشاور ونوشيرا وتشارساده ومردان تشارك في عملية الإنقاذ الجارية.
 

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