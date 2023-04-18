كوريا الجنوبية والسويد تبحثان تعزيز التعاون بشأن نزع السلاح النووي لبيونج يانج

بحث المبعوث النووي الكوري الجنوبي كيم غون ، في عاصمة السويد ستوكهولم ، مع وزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية يان كنوتسون سبل تعزيز التعاون بشأن نزع السلاح النووي لبيونج يانج.



وشدد كيم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم/ الثلاثاء/ - على ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بشكل أفضل على الوضع الخطير لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.



من جانبه، دعا كنوتسون إلى علاقات ثنائية وتعاون أقوى مع كوريا الجنوبية، مؤكدا أن أمن شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا أمور لا تنفصل عن بعضها البعض.