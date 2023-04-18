عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يجدد دعوته للإفراج عن الصحفي المحتجز في روسيا

صدى البلد

   جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم /الثلاثاء/، دعواته للإفراج عن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي اعتقل الأسبوع الماضي في روسيا.


وقال بلينكين - في تصريح أدلى به على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في بلدة كارويزاوا اليابانية وفقا لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية - إن السفيرة الأمريكية لدى موسكو، لين تريسي، زارت الصحفي المحتجز، إيفان جيرشكوفيتش، أمس في السجن، وأكدت أنه يتمتع بصحة جيدة ومعنوياته جيدة بالنظر إلى الظروف.


وقال بلينكين للصحفيين "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن جيرشكوفيتش".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التفاصيل الكاملة بعد عودة التوقيت الصيفي رسميا

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

ترشيحاتنا

كشفت عنها كلمة الرئيس السيسي|مصر ترد بقوة على المشككين بموقفها من السودان

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر

لو مسافر دلوقتي.. خريطة حركة المرور على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

وصول الرئيس السيسي احتفالية ليلة القدر التي تنظمها وزارة الأوقاف .. شاهد

النجاة من سكرات الموت.. 5 فضائل لـ زكاة الفطر يغفلها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناشط بيئي يتسبب في فوضى عارمة بمباراة عالَم للبلياردو ببريطانيا

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ؟ طبيب يفجر مفاجأة

فلوس ومخدرات.. سجناء يفتحون حسابات تيك توك من خلف القضبان ببريطانيا

بسبب هذا الأمر| توقعات بانخفاض أسعار الدواجن لأدنى مستوى خلال العيد

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ