الأوقاف تعرض فيلما تسجيليا لأنشطتها في المساجد وخدمة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر

شهدت فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيلما تسجيليا يستعرض أنشطة وزارة الأوقاف في المساحد بعد عودتها لدورها الطبيعي في المجتمع لنشر الوسطية، ووكذلك جهود وزارة الأوقاف لخدمة القران الكريم واهله.

و يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، احتفال مصر بليلة القدر، والذي تنظمه وزارة الأوقاف بقاعة المنارة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء والسياسيين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.

كما يحضر الحفل أعضاء بهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وقيادات جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي، كلمة للأمة بمناسبة ذكرى ليلة القدر، ويلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كلمة أيضًا، كما يشهد الحفل تكريم الرئيس حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.