شيخ الأزهر يقدم خالص التهاني للرئيس السيسي والأمتين بشهر رمضان الكريم

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بشهر رمضان الكريم، قائلاً:"يسعدني فى بداية كلمتي هذه ان اتقدم اليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم وللامتين العربية والإسلامية ملوكا ورؤساء وامراء وقادة وشعوب يخالص التماني واصدق التهاني بأن يعيد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن والخير والبركات".

وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته فى احتفالية وازرة الاوقاف اليوم الثلاثاء 27 رمضان، ندعو الله أن يكشف عنا وعن العالم كله ما نزل بساحته وساء به صباحه من حروب وقحط ووباء وغلاء وان يوفق قادة الامة وعلمائها وحكمائها واصحاب الرأي فيها الى الاخذ بيديها لبر السلام والأمان وحقن الدماء التى حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذر من سفكها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى قوله ((لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)) وقوله ((أولُ ما يحاسبُ عليهِ العبدُ الصلاةَ ، وإنَّ أولَ ما يُقضَى بين الناسِ في الدماء))، وقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا الْتقى المسلمان بسيفَيهما ، فقتل أحدُهما صاحبَه ، فالقاتلُ و المقتولُ في النَّارِ قيل : يا رسولَ اللهِ هذا القاتلُ فما بالُ المقتولِ ؟ قال : إنه كان حريصًا على قتلِ صاحبِه)).