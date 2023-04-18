عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يقدم خالص التهاني للرئيس السيسي والأمتين بشهر رمضان الكريم

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بشهر رمضان الكريم، قائلاً:"يسعدني فى بداية كلمتي هذه ان اتقدم اليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم وللامتين العربية والإسلامية ملوكا ورؤساء وامراء وقادة وشعوب يخالص التماني واصدق التهاني بأن يعيد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن والخير والبركات".

 

وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته فى احتفالية وازرة الاوقاف اليوم الثلاثاء 27 رمضان، ندعو الله أن يكشف عنا وعن العالم كله ما نزل بساحته وساء به صباحه من حروب وقحط ووباء وغلاء وان يوفق قادة الامة وعلمائها وحكمائها واصحاب الرأي فيها الى الاخذ بيديها لبر السلام والأمان وحقن الدماء التى حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذر من سفكها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  فى قوله ((لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)) وقوله ((أولُ ما يحاسبُ عليهِ العبدُ الصلاةَ ، وإنَّ أولَ ما يُقضَى بين الناسِ في الدماء))، وقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا الْتقى المسلمان بسيفَيهما ، فقتل أحدُهما صاحبَه ، فالقاتلُ و المقتولُ في النَّارِ قيل : يا رسولَ اللهِ هذا القاتلُ فما بالُ المقتولِ ؟ قال : إنه كان حريصًا على قتلِ صاحبِه)). 

 

 

شيخ الأزهر الرئيس السيسي إحتفالية الأوقاف بليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر 27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التفاصيل الكاملة بعد عودة التوقيت الصيفي رسميا

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: العمل هو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه لتحقيق النجاح

من نوادر المصاحف.. 7 معلومات عن هدية الأزهر الشريف للرئيس السيسي

بعد إهدائه للرئيس السيسي.. معلومات لا تعرفها عن مصحف الأزهر

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

بسبب 32 مليون جنيه.. النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين في الضرائب للمحاكمة

كينج ليفربول.. محمد صلاح يسكت منتقديه بـ3 أرقام قياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

ويزو: الناس هتشوف مسلسل محمد سعد لو بيتعرض فى الراديو.. وشخصية الحناوي «مخدتش حقها»| حوار

هل أنت منهم.. أبراج تعاني الملل من روتين الحياة الزوجية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ