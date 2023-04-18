الجرام بـ 1,317 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تعتبر أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاءً ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وتمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد، الأمر الذي يعد مناسبا للشراء.



وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

عيار 24 بيع 2,611 شراء 2,634

عيار 22 بيع 2,394 شراء 2,415

عيار 21 بيع 2,285 شراء 2,305

عيار 18 بيع 1,959 شراء 1,976

عيار 14 بيع 1,523 شراء 1,537

عيار 12 بيع 1,306 شراء 1,317

الاونصة بيع 81,215 شراء 81,926

الجنيه الذهب بيع 18,280 شراء 18,440

الكيلو بيع 2,611,429 شراء 2,634,286

وسجلت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية حالة من الاضطراب فى الأسواق إلى أن استقر المعدن الأصفر عيار 21 عند 2305 جنيهات للجرام.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل.

وتتراوح قيمة المصنعية بالإضافة إلى سعر جرام الذهب بين 30 و65 جنيهًا، وبين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، و ذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال جلسات الأسبوع الحالي، لكن فوق مستويات 2000 دولار للأونصة، وكذلك تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% أو 8.8 دولار إلى 2007 دولارات للأونصة.

خسائر في أسعار الذهب عالميا

يأتي ذلك فى الوقت الذى سجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 0.5% الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي واجتماع المركزي المقرر في الثاني والثالث من مايو، والذي سيتم خلاله تحديد رفع الفائد.