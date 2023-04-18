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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 1,317 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاءً ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وتمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد، الأمر الذي يعد مناسبا للشراء.

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

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تراجع الذهب بالأسواق العالمية.. ومحليًا «محلك سر» لا بيع ولا شراء


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي: 
عيار 24 بيع 2,611 شراء 2,634
عيار 22 بيع 2,394 شراء 2,415
عيار 21 بيع 2,285 شراء 2,305
عيار 18 بيع 1,959 شراء 1,976
عيار 14 بيع 1,523 شراء 1,537
عيار 12 بيع 1,306 شراء 1,317
الاونصة بيع 81,215 شراء 81,926
الجنيه الذهب بيع 18,280 شراء 18,440
الكيلو بيع 2,611,429 شراء 2,634,286

وسجلت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية حالة من الاضطراب فى الأسواق إلى أن استقر المعدن الأصفر عيار 21 عند 2305 جنيهات للجرام.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل.

وتتراوح قيمة المصنعية بالإضافة إلى سعر جرام الذهب بين 30 و65 جنيهًا، وبين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، و ذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال جلسات الأسبوع الحالي، لكن فوق مستويات 2000 دولار للأونصة، وكذلك تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% أو 8.8 دولار إلى 2007 دولارات للأونصة.

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2350 للجرام| تحرك جديد فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

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التحديث الأخير.. ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار في الأسواق العالمية

خسائر في أسعار الذهب عالميا 

يأتي ذلك فى الوقت الذى سجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 0.5% الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون تصريحات  مجلس الاحتياطي الفيدرالي واجتماع المركزي المقرر في الثاني والثالث من مايو، والذي سيتم خلاله تحديد رفع الفائد.

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