عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: دعوات الأبوين على الابن العاق مستجابة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن السنة النبوية بينت أن الدعاء يرقى إلى مستوى العبادة نفسها، وأفضل العبادة انتظار الفرج، منوها بأن هناك دعوات مستجابة لا تغلق السماء أمامها أبدا ومنها دعوة المظلوم.

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله فى احتفالية ليلة القدر

شيخ الأزهر يقدم خالص التهاني للرئيس السيسي والأمتين بشهر رمضان الكريم


وأشار الطيب، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بلية القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدعاء عبادة مأمور العبد بها، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا"، وينبغي أن يكون الداعي في حالة من التضرع والخشوع.

وأضاف أن دعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها السماء، كذلك من الدعوات المستجابة دعوات الأبوين على الابن العاق، ودعوة المريض، ودعوة المبتلى، ودعوة حامل القرآن الكريم.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الاحتفال بليلة القدر يدل على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وأهله، حيث هناك عناية واهتمام بكل ما يتصل بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتفسيرا.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع المالي للأئمة كلما تمكن هذا، معلقا: "جزاكم الله خيرا".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية مهتمة بخدمة القرآن الكريم وأهله، والعناية بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن القرآن هو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وخلفه، وهو أصدق حديث.

ذكرى ليلة القدر 2023
وتابع وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفال وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بذكرى ليلة القدر، وتكريم عدد من حفظة القرآن: “إن تكريم الرئيس لحفظة القرآن من إجلال الله عزوجل وتعظيم شعائره”، لافتاً إلى عناية الأوقاف بحفظة كتاب الله حفظ وتفسيراً وفهم معانيه ومقاصده، فالنص ثابت مقدس وهو معطاء إلى يوم القيامة، لذا علينا فهمه فهماً دقيقاً كي يصل بنا إلى سبيل النجاة.

جاء ذلك خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2023، اليوم الثلاثاء، في حضور وتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أيضا أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدتها وزارة الأوقاف .

 

شيخ الأزهر الشريف احتفالية وزارة الأوقاف بلية القدر عبدالفتاح السيسي وزير الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التفاصيل الكاملة بعد عودة التوقيت الصيفي رسميا

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

ننشر نص كلمة وزير الأوقاف في احتفالية ليلة القدر

الرئيس السيسي: العمل هو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه لتحقيق النجاح

من نوادر المصاحف.. 7 معلومات عن هدية الأزهر الشريف للرئيس السيسي

بعد إهدائه للرئيس السيسي.. معلومات لا تعرفها عن مصحف الأزهر

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

بسبب 32 مليون جنيه.. النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين في الضرائب للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

ويزو: الناس هتشوف مسلسل محمد سعد لو بيتعرض فى الراديو.. وشخصية الحناوي «مخدتش حقها»| حوار

هل أنت منهم.. أبراج تعاني الملل من روتين الحياة الزوجية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ