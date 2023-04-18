شيخ الأزهر: دعوات الأبوين على الابن العاق مستجابة

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن السنة النبوية بينت أن الدعاء يرقى إلى مستوى العبادة نفسها، وأفضل العبادة انتظار الفرج، منوها بأن هناك دعوات مستجابة لا تغلق السماء أمامها أبدا ومنها دعوة المظلوم.



وأشار الطيب، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بلية القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدعاء عبادة مأمور العبد بها، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا"، وينبغي أن يكون الداعي في حالة من التضرع والخشوع.

وأضاف أن دعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها السماء، كذلك من الدعوات المستجابة دعوات الأبوين على الابن العاق، ودعوة المريض، ودعوة المبتلى، ودعوة حامل القرآن الكريم.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الاحتفال بليلة القدر يدل على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وأهله، حيث هناك عناية واهتمام بكل ما يتصل بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتفسيرا.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع المالي للأئمة كلما تمكن هذا، معلقا: "جزاكم الله خيرا".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية مهتمة بخدمة القرآن الكريم وأهله، والعناية بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن القرآن هو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وخلفه، وهو أصدق حديث.

ذكرى ليلة القدر 2023

وتابع وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفال وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بذكرى ليلة القدر، وتكريم عدد من حفظة القرآن: “إن تكريم الرئيس لحفظة القرآن من إجلال الله عزوجل وتعظيم شعائره”، لافتاً إلى عناية الأوقاف بحفظة كتاب الله حفظ وتفسيراً وفهم معانيه ومقاصده، فالنص ثابت مقدس وهو معطاء إلى يوم القيامة، لذا علينا فهمه فهماً دقيقاً كي يصل بنا إلى سبيل النجاة.

جاء ذلك خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2023، اليوم الثلاثاء، في حضور وتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أيضا أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدتها وزارة الأوقاف .