عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة مالية كبيرة ..عقوبة الإفصاح عن سرية بيانات العملاء بشركات التمويل الاستهلاكي

غرامة مالية
غرامة مالية

وضع قانون التمويل الإستهلاكي، عدة ضوابط وآليات لحماية سرية بيانات العملاء، وفرض القانون غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة.

 

في هذا الصدد، نصت المادة 5 من القانون على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

لايفوتك || 

 

txt

بالقانون.. آلية تقديم العملاء للشكاوي ضد مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي

txt

بالقانون.. 5 معايير تلتزم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکي

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومقدمو التمويل الاستهلاکی بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.


عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

قانون التمويل الاستهلاكي التمويل الاستهلاكي بيانات العملاء العملاء شركات التمويل الاستهلاكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

عاجل.. غلق جميع مقرات حزب النهضة في تونس بعد القبض على الغنوشي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

قرارات صادمة.. شوبير: اتحاد الكرة أبلغ الأهلي والزمالك بالعقوبات رسميا

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لسجناء بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء

الإعدام لـ 8 أشخاص جندوا معتقلين داخل السجون لصالح داعش بالعراق

السيسي يدعو لمصر.. ومطلب عاجل لشيخ الأزهر|3 مشاهد من احتفالية ليلة القدر

البلطي 70 جنيهاً والجمبري 300.. أسعار السمك استعداداً لعيد الفطر المبارك| فيديو

مهيب عبدالهادي يكشف أسباب إيقاف كهربا 12 مباراة

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وفيلر.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

بقايا طاقم أسنان غريب يثير ذهول رواد شاطئ بأمريكا.. اعرف السر

فيديو

هنقدم الساعة ولا هنأخرها.. التفاصيل الكاملة لموعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميا

رسائل الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر وكلمة شيخ الأزهر

الأرصاد في تحذير عاجل: أتربة وحرارة تقترب من الـ40

اكتشاف أيادٍ بشرية مقطوعة ومدفونة أسفل قصر في الضبعة .. ما قصتها ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ