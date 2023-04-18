لـ موظفي الحكومة.. إجراءات محو الجزاءات التأديبية بالقانون

الجزاءات التأديبية.. جزاءات يتم توقعيها على الموظفين حال ارتكابهم أخطاء جسيمة في بيئة العمل وأيضا فى حالات التجاوز أو المخالفات من قبل الموظف العمومى فى الدولة، وبناء على ذلك يتم التحقيق معه من قبل إدارة الشئون القانونية الداخلية لكل مؤسسة بحسب المخالفة التى ارتكبها الموظف .

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و نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط محو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة.

نص القانون في المادة 67 على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1_سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.



وطبقا للقانون ، تحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.