مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة لـ"القاهرة الإخبارية": ندعو لتهدئة الأوضاع في السودان

عَبَّر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن رغبة بلاده القوية في تهدئة الأوضاع في السودان في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجهود المبذولة في هذا الصدد من قِبل دول الجوار، وذلك من خلال مجلس الأمن الدولي.



وأضاف نيبينزيا -في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين- أن هناك دولًا قرب الحدود السودانية تبذل كافة الجهود والمساعي من خلال وفد منظمة "إيجاد" لوقف هذا الصراع وتهدئة الأوضاع في السودان.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أجرى اتصالين هاتفيين، اليوم، مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو، بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان، مشيرًا إلى أن الاتصالين جاءا في إطار عضوية البلدين في الوفد الرئاسي المقرر إيفاده للسودان من قِبل منظمة "إيجاد" للوساطة.



وشدد شكري -خلال الاتصالين- أيضًا على ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، وضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، مبرزًا الجهود التي تضطلع بها جامعة الدول العربية في هذا الشأن ومنذ عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة.

