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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث فى 27 رمضان.. فرض زكاة الفطر ووفاة رابع الخلفاء الراشدين

صدى البلد

شهد في مثل هذا اليوم، السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، أحداثا كثيرة على الساحة الدينية وغيرها.

نرصد في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث..

فرض الزكاة 

في مثل هذا اليوم، فُرضت زكاة الفطر فى المدينة المنورة، ورُوي عن ابن عُمر {رضى الله عنهما} أن رسول الله {عليه الصلاة والسلام} فَرَض زكاة الفِطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حُرٍ أوْ عَبْدٍ، ذكر أو أنثى من المسلمين، وصدقة الفِطر تزكيةٌ لنفس الصائم وطُهرَةٌ لصومه، فرض زكاة الفطر في المدينة المنورة.

وفاة رابع الخلفاء الأمويين بالأندلس
توفي "المنصور" رابع الخلفاء الأمويين فى الأندلس، فى السابع والعشرين من شهر رمضان عام 392هـ، الموافق 1002م، وهو فى سن الخامسة والستين، واسمه كاملًا هو "الحاجب المنصور محمد بن عبد الله بن أبى عامر المعافرى"، وامتدت فترة حكمه خمسة وعشرين عامًا "367 – 392هـ".

دخول قطز لدمشق
دخل سيف الدين قطز إلى دمشق بعد انتصاره على المغول في معركة عين جالوت، فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 658 هـ، حيث استطاع جيش المماليك بقيادة سيف الدين قطز، إلحاق أول هزيمة قاسية بجيش المغول.

فتح قلعة فولك في سلوفاكيا
استولى القائد العثمانى أوزون إبراهيم باشا على قلعة "فولك" الحصينة فى سلوفاكيا، فى27 رمضان 1093 هـ، الموافق 29 من سبتمبر 1682م، إضافة إلى استيلائه على 28 قلعة أخرى بالمنطقة، واستطاع تحقيق السيطرة الكاملة على سلوفاكيا.

الانتصار على الألمان
فى27 رمضان 1107 هـ، الموافق 20 أبريل 1696م، قام السلطان العثمانى بحملته السلطانية الثانية على أوروبا، والتي أسفرت عن حرب شرسة مع الجيش الألمانى، كما أسفرت عن انتصار العثمانيين، واستمرت هذه الحملة 6 أشهر حتى 25-10-1696م. 

وفاة رابع الخلفاء الأمويين بالأندلس دخول قطز لدمشق فتح قلعة فولك في سلوفاكيا الانتصار على الألمان فرض الزكاة

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