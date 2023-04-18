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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الليلة.. منافسات الدور قبل النهائى فى دورة المرج الرمضانية بملاعب سيد جلال

صدى البلد

تنطلق اليوم منافسات الدور قبل النهائى للدورة الرمضانية الكبرى بملاعب سيد جلال بمنطقة المرج

ومن المقرر أن يلتقى مواليد ٢٠٠٨ فريق دريم مع النجوم فيما يلتقى عاطف اكاديمى مع جلال سكول على أن يلتقى الفائز من المباراتين فى المباراة النهائية التى ستقام فى احتفالية كبرى بحضور نجوم الرياضة ورجال السياسة والبرلمان.

وفى مواليد ٢٠١٠ يلتقى فى الدور قبل النهائى جلال سكول مع لوكس سكول وفى المباراة الثانية يلتقى عاطف اكاديمى مع دريم ويلتقى الفائزان فى نهائى الدورة مسائى الخميس.

وشارك فى بداية الدورة  45 فريقا على مستوى مواليد 2008 و 2010 وسط حضور جماهيرى كبير من شباب المرج واهالى اللاعبين.

من جانبه قال سيد جلال رئيس نادي مودرن سبورت و المشرف العام على الدورة الرمضانية أن الدورة حققت الهدف الأساسى من إقامتها هو اكتشاف عشرات المواهب من أجل تقديمهم للأندية المختلفة.

واختارت اللجنة الفنية ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة حيث اختار حمدي ابو راضى وناجى خليل نجمى النادي الأهلي ٣٠ لاعبا من اللاعبين المميزين مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ بعد تألقهم خلال فعاليات الدورة الرمضانية.

وأوضح سيد جلال ان اللجنة المنظمة حرصت على دعوة اكثر من ٤٥ فريقا للمشاركة فى بداية من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الموهوبين لتقديم موهبتهم فى الدورة امام الجان الفنية من الأندية المختلفة فى مقدمتهم النادي الاهلى تمهيدا للانتقال إليهم مشيرا إلى أن اختيار ٣٠ لاعبا للاختبار فى الأهلي هو نجاح كبير للغاية.

وأكد سيد جلال أن مصر بها العديد من اللاعبين المميزين فى تلك المراحل السنية ويحتاجون فقط لم يكتشفهم لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح.

وأوضح حمدي ابو راضى أن الدورة شهدت مشاركة عناصر مميزة من اللاعبين الذين تم اختيار افضلهم من أجل خضوعهم للاختبارات فى النادي الأهلي للتعاقد مع افضل العناصر مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر الذى تم اختيارهم تلعب فى عدد من الأندية الأخرى وسيتم التفاوض مع انديتهم حال النجاح وتجاوز اختبارات الأهلي.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.

وتقوم اللجنة الفنية للبطولة تحت أشراف فتح الله مصطفي ومحمد موسي ومحمد مجدي باختيار اللاعبين المميزين بالمباريات من أجل تصفيتهم في نهاية الدورة وتقديمهم للاختبار بناشئين النادي الأهلي.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .

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