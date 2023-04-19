عادات وطقوس أسوانية في أكلات شهر رمضان أبرزها" الخمريت".. تعرف عليه

عادات وتقاليد وطقوس متنوعة يشهدها شهر رمضان المبارك ،تتجسد في الكثير من المأكولات والمشروبات التي تميز هذا الشهر الكريم . ونستعرض عبر " صدى البلد " نلقي الضوء على مأكولات ومشروبات رمضانية متنوعة تشتهر بها محافظة أسوان ومن أبرزها أكلة " الخمريت " التى تعتبر الطبق الرئيسي علي مائدة الإفطار .

ويروي مصطفى سيد من أهالى قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال أسوان عن أنه توجد عادات وطقوس شعبية متوارثة لدينا يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل ، ونحرص على تنفيذها خلال أيام شهر رمضان المعظم حيث يقوم سيدات القرى المختلفة كلاً داخل قريته بالتجمع بأحد المنازل لأن معظمهم يعتبروا أبناء عمومة وجيران في قرية واحدة ، ويقومون بتبادل مكان تجمعهم ليكون طوال الشهر الكريم في منزل إحداهن لإعداد الأكلات والمشروبات المختلفة في هذا الشهر وحتى الإستعداد مخبوزات أخرى لأيام عيد الفطر .

عادات وطقوس رمضانية

وعن إعداد أكلة " الخمريت " يقول مصطفى فتحى بأنها تعد من الأكلات المميزة التي نحرص علي تناولها خلال أيام شهر رمضان المبارك ، ويقوم نحو 10 سيدات بالتجمع داخل إحدى المنازل وسط أجواء من الفرحة والسعادة والسرور بينهن وبين الأطفال والرجال والكبار حيث أن الجميع يتسامر في روحانيات رمضانية ، ويتبادلون الخبرات فيما بينهن لإعداد الأشكال والألوان من الأكلات والمشروبات الرمضانية ، كما يتفكرون قصص وحكايات آباؤهم وأجدادهم ، وليالي وأيام رمضان التى عاصروها .

فيما روت "أم مصطفى" طريقة إعداد وتحضير"الخمريت" والتى تعد من الأكلات الخفيفة على المعدة، وهي سهلة التحضير، ويحرص على تناولها أبناء القرى فى محافظة أسوان وخاصة القرى الواقعة بالقرب من نهرالنيل، وتعد من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار خلال أيام شهر رمضان الكريم .

وأوضحت أم مصطفى بأن "الخمريت" عبارة عن رقائق الفطير التى يضاف عليها الملوخية ويتم تناولها فى وجود البصل واللحوم والسلطات ، وأن طريقة التحضير تبدأ من إحضار كمية من خليط الدقيق بعد أن يتم عجنه فى الماء، يضاف إليه الخميرة ويترك فترة حتى يخمر .

الخمريت

وأثناء هذه الفترة يتم تجهيز "الدوكة" وهى عبارة عن صاج حديدى دائري الشكل ط وكان قديماً يوضع تحته الطوب ليرتفع قليلاً عن النار، ولكن حديثاً يوضع على المشعل مباشرة، ويضاف قليلاً من الزيت على الصاج حتى لا يلتصق الدقيق بالصاج، ثم يبدأ بوضع الدقيق المعجون بعد أن يصبح سائل على الدوكة بشكل دائرى يملأ الصاج تماماً، وبعد لحظات يتم رفعه ليصبح أشبه برقائق الفطير.

وتابعت بأنه بعد الانتهاء من إعداد الكمية المناسبة للوجبة، يتم إحضار إناء كبير، ويتم وضع الخمريت بداخله بعد أن تم تقطيعه قطع متوسطة وهي ما نطلق عليه الفتة ، ثم يصب فوقه الملوخية الساخنة ويتم خلطها، ويحرص على تناول مثل هذه الوجبة الكثير من المواطنين فى قرى أسوان وخاصة كبار السن منهم الذين لا تقوى أسنانهم على تناول الأكلات الأخرى .