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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقلام وأدوات مائدة.. هدايا غريبة من وزير الخارجية الياباني لنظرائه بمجموعة السبع

مجموعة السبع
مجموعة السبع

قدم وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، هدايا غريبة الطبع إلى نظرائه في مجموعة السبع الكبار، عبارة عن هداية تذكارية، بعد انتهاء الاجتماع الوزاري للمجموعة في منتجع كارويزاوا بمحافظة ناجانو اليابانية، وفقا لموقع RT الروسية.

وتتكون الهدية التي قدمها وزير الخارجية الياباني لنظرائه في مجموعة دول السبع وممثل الاتحاد الأوروبي، من مجموعة من 6 أدوات مائدة مطلية، ومجموعة من 8 أكواب خزفية لساكي "نبيذ" الأرز الياباني، إضافة إلى أقلام حبر جاف بنقش يحمل شعار القمة، ومجموعة من بهارات "شيتيمي" تتكون من عدة أنواع من الفلفل والسمسم والأعشاب البحرية وبذور القنب والزنجبيل ومكونات أخرى.

كما قدم هاياشي للمشاركين، أعوادا خشبية من خشب السرو الياباني، وكوب حراري "ترمس" من شركة مونبل اليابانية، وساعة خشبية منحوتة من محافظة ناجانو وعلبة مقلمة خشبية منحوتة من قبل حرفيي كارويزاوا.

وكان قد عقد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع برئاسة اليابان، في الفترة ما بين 16 - 18 أبريل الجاري في منتجع كارويزاوا باليابان، وستعقد قمة قادة مجموعة السبع في الفترة ما بين 19 -21 من مايو في مدينة هيروشيما اليابانية أيضا.

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