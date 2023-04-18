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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من البرلمان الأوروبي بشأن تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

طالب عضو البرلمان الأوروبي، الفرنسي تييري مارياني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في تفجير خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم”.

وكتب عضو البرلمان الأوروبي، تييري مارياني، عبر “تويتر”، أن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن قال إنه إذا استمر النزاع المسلح في أوكرانيا، فلن يكون هناك نورد ستريم 2، بينما أوضح الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتسر، في تحقيقه أن الولايات المتحدة تقف وراء التخريب”.

وأضاف: "الهجوم على خط أنابيب الغاز هو عمل تخريبي حقيقي، تخريب لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال الصراع، بعبارة أخرى، إنه عمل حرب. يجب على البرلمان الأوروبي أن ينشئ على وجه السرعة لجنة للتحقيق في هذا العمل العدائي".

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وكما أوضح عضو البرلمان الأوروبي، أنه “لا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن يتراجع قبل اكتشاف الحقيقة، حتى لو كان ذلك غير مريح".

وأضاف مارياني: "من يتظاهر بأنه أفضل حليف لنا قد يكون في الواقع أسوأ منافس لنا".

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