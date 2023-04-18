مهيب عبدالهادي: سموحة يطلب الحصول على نقاط مباراته مع الأهلي بسبب كهربا

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تقدم نادي سموحة بأحقية حصوله على نقاط مباراته مع الأهلي بعد مشاركة كهربا.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر: "بسبب مشاركة محمود كهربا نادي سموحة يتقدم بطلب لاتحاد الكرة بأحقية حصوله على نقاط مباراة الأهلي".

يذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، كانت قد قررت معاقبة محمود كهربا، بالإيقاف لمدة 12 مباراة، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه، بسبب شكوى الزمالك ضده لقيامه بسب جماهير القلعة البيضاء.



ويلتقى الأهلى مع الرجاء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 29 أبريل الجارى فى المغرب.