"عالم أكثر خطورة".. ترسانة الصين النووية تثير ذعر الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن الصين ستمتلك 1500 رأس نووي بحلول عام 2035، مشيرا إلي أن الحلف بحاجة إلى الاستعداد لنظام عالمي "أكثر خطورة وتنافسية" في المستقبل.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر الناتو الثامن عشر حول الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل: “تمثل روسيا تهديدًا مباشرًا لأمننا. لكن المشهد الأمني ​​العالمي الأوسع مثير للقلق أيضًا. تعمل الصين بسرعة على بناء ترسانتها النووية دون أي شفافية بشأن قدراتها ... على المدى الطويل، نحتاج إلى إعادة التفكير وتكييف نهجنا مع عالم أكثر خطورة وتنافسية”.

وأضاف: "هذا يعني المشاركة مع الصين، التي يقدر أن يكون لديها 1500 رأس حربي بحلول عام 2035”.

وسيستمر مؤتمر الناتو الثامن عشر حول الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حتى 20 أبريل تحت رعاية حلف شمال الأطلسي ووزارة الخارجية الأمريكية.

وسيمثل واشنطن في هذا الحدث نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، التي تعتزم أيضًا مخاطبة المشاركين بخطاب ترحيبي.