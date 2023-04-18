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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من بايدن ضد روسيا.. تفاصيل

جو بايدن
جو بايدن

مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الحظر المفروض على السفن التابعة لروسيا من الموانئ الأمريكية.

كتب بايدن، كتب في رسالة إلى الكونجرس: “لا تزال سياسات وإجراءات حكومة الاتحاد الروسي لمواصلة الحرب الوحشية المتعمدة وغير المبررة وغير المبررة والوحشية ضد أوكرانيا تشكل حالة طوارئ وطنية بسبب اضطراب العلاقات الدولية للولايات المتحدة أو التهديد بتعطيلها. لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الإعلان رقم 10371”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفت أنها في حرب بالوكالة ضد روسيا، لكن بيانات المخابرات الأمريكية المسربة تؤكد أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 40 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أنظمة أسلحة متطورة.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن وثائق البنتاجون المسربة تكشف مدى تورط الولايات المتحدة في القتال في أوكرانيا.

وبحسب “واشنطن بوست”، فقد تسربت عشرات الصور على الإنترنت، "كثير منها يحتوي على تقييمات سرية للجيش الأمريكي وأجهزة المخابرات". 

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وتوضح هذه البيانات، مدى عمق "مشاركة الولايات المتحدة في كل جانب من جوانب الحرب تقريبًا، باستثناء أعمال القوات الأمريكية في أوكرانيا”.

وأكدت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الخرائط التي استخدمتها المخابرات الأمريكية توضح "ترتيب القوات وخطط المعركة والنتائج المحتملة في ساحة المعركة وصولاً إلى المدن الأصغر ، فضلاً عن موقع وقوة الدفاع الروسي". 

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة بيانات حول أنظمة الأسلحة المستخدمة على جانبي النزاع ، ولديها أيضًا وثائق بها تقديرات لخسائر الأطراف.

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