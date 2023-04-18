الوكالة الأمريكية للتنمية: روسيا والصين تنافسان الولايات المتحدة في حل التحديات العالمية

قالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم، إن الولايات المتحدة ترى روسيا والصين كمنافسين في حل التحديات العالمية من خلال تقديم مساعدات مالية واستخدام شركاتها العسكرية الخاصة.

وأضافت باور خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، أن الصين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدان لتقديم قروض بشروط غير شفافة وغير مواتية إذا كنا سنأخذ زمام المبادرة في محاولة مواجهة التحديات التي تم تحديدها أو التدخل. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت إلى أن تفشي الأمراض والركود في الأسواق الخارجية تهدد النمو الأمريكي باعتبارها تحديات عالمية.

وأكدت أن الفقر وغياب سيادة القانون في الخارج يمكن أن يؤججا التنافس على الموارد والانقسام السياسي الذي يهدد واشنطن في الداخل.

كما أشارت إلى أن "أرباب العمل يريدون تغيير" نظام عالمي يقدّر الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الحدود الدولية ". وتحقيقا لهذه الغاية، قالت، على الولايات المتحدة "أن تستثمر في العالم المستقر الخير الذي تحتاجه أمريكا".