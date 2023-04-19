«المرقش حالت قرى نجران دون لقائها».. رواية جديدة عن دار نينوي

صدر حديثاً عن دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع رواية «المرقش حالت قرى نجران دون لقائها» من تأليف ابن عايض صالح.

وجاء على غلاف الرواية:

بعد عدة سنوات من موت المرقش، سألت الجارية زوجها الراعي، بعد أن تحايلت عليه بأنها لن تمنحه ما يريد إلا بتلبية طلبها، فسألته، ماذا أنشد المرقش قبل أن يموت، كم أنتن يا النساء لديكن ذاكرة عجيبة تراود الرجل على السقوط دائما، والعجيب بأن الهاوية فيكن لذيذة ولكنها آخرها مر، لقد طلب أن لا أنشدها لأحد حتى ينسى الناس قصة المرقش، فلا تنشديها لأحد.

لم يطل الأمر بالشعر حتى طاف قبائل الجزيرة وشاع أمر المرقش وأنتشر شعره، في عصر كان الشعر أمضى من السيف وأسرع من البرق، وقد كان ذلك في عصر امرؤ القيس وعبيد بن الأبرص، وعنترة بن شداد. ومن بني ثعلبة البكريين المرقش الأصغر وطرفة بن العبد، والأعشى، وكلهم أحفاده، وكان رفيقه وابن أخيه عمرو بن قميئة رفيق أمرؤ القيس إلى القيصر.