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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق خيري: حققنا كأس مصر عن جدارة

صدى البلد

عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب فريق الجزيرة.

وقال خيري إن الفريق كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة على حساب فريق الجزيرة، لافتًا إلى أن اللاعبات بذلن الكثير من الجهد قبل اللقاء وتحقيق البطولة.

وشدد على أن تركيز فريق سيدات سلة الأهلي الآن في حصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق، حيث يأمل الجهاز الفني واللاعبات في التتويج بالألقاب لإسعاد الجماهير وإضافتها إلى دولاب بطولات النادي.

وأوضح أن لقب الكأس جاء في توقيت مناسب، ليؤكد أن الفريق يسير بشكل مميز، ويحصد ثمار الإعداد والتدريبات الشاقة منذ بداية الموسم الجاري.

وتوج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بكأس مصر بعد الفوز على الجزيرة في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

طارق خيري فريق الجزيرة النادي الأهلي سلة الأهلي لإسعاد الجماهير

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