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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا هايلاندر موديل 2023 الجديدة في السعودية| صور

تويوتا هايلاندر موديل
تويوتا هايلاندر موديل 2023

تقدم العلامة التجارية تويوتا أسطولاً موسعاً من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق السعودي، ومن أشهرها السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 

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تويوتا هايلاندر موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023   

جاءت السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 بمحرك هجين يضخ قوة تصل الى 240 حصانا، سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي للعجلات للعجلات أو جر أمامي حسب الفئة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 237 نيوتن/متر.

 

وتأتي السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 بمعدل استهلاك وقود يصل الى 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 65 لتر.

 

تويوتا هايلاندر موديل 2023

 قياسات وأبعاد السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023

الطول الكلي: 4.950 متر

العرض الكلي: 1.930 متر

الارتفاع الكلي: 1.730 متر

قاعدة العجلات: 2.850 متر

سعة خزان الوقود: 65 لتر

 

تويوتا هايلاندر موديل 2023

وتتوفر السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، ووسائد هوائية للسائق والركاب، وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، و مساعد الفرامل BA ، و منبه مغادرة المسار، و كاميرا خلفية، ومحرر فرامل اليد أوتوماتيكياً.

 

أسعار تويوتا هايلاندر موديل 2023

تويوتا هايلاندر موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 146,625 ريال

تويوتا هايلاندر موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 161,115 ريال

تويوتا هايلاندر موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 200,790 ريال

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