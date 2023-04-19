عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لا نية للمد.. موعد انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

كشف محمد معيط وزير المالية عن موعد انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.

موعد انتهاء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

قال محمد معيط  أنه يتبقى ٢٦ يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.

وأكد وزير المالية،  أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد ١٤ مايو المقبل.

txt

19200 للجنيه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

txt

استثمر صح.. تعرف على أعلى عائد للشهادات في جميع البنوك

txt

استنى متشتريش.. ماذا سيحدث في سوق الذهب بمصر الأيام القادمة؟

txt

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

أضاف الوزير، أن ١٠٠ ألف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة.

الافراج عن السيارات المستوردة

وبحسب وزير المالية  تم الانتهاء من الإفراج عن ٨٠٠ سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو ٥٠٠ مليون دولار، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

قال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى. 

أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

استيراد سيارات محمد معيط وزير المالية موعد انتهاء مبادرة استيراد سيارات سيارات المصريين بالخارج الافراج عن السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

بعد تراجعه 3 آلاف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

موضوعات متعلقة

بنك القاهرة وصندوق تحيا مصر يطلقان قافلة غذائية تنتشر في 7 محافظات

المالية: 100 ألف مصري بالخارج سجلوا إلكترونيًا بمبادرة تيسير استيراد السيارات

قرار جديد لاحتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وزير المالية: مصر تحشد كل طاقاتها لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير

وزير المالية: نمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

لأول مرة.. البنك المركزي المصري يرفع الفائدة على أذون الخزانة إلى 23.479%

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 16-4-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-4-2023

ترشيحاتنا

بعد مادورو.. بوتين يدعو رئيس بوليفيا لزيارة روسيا

معوق ضخم.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء تأخر عودة المصريين العالقين في السودان

حريق ضخم بمستشفى في الصين.. والمرضى يستخدمون الملايات للهرب |فيديو صادم

كيف تعلم طفلك العقيدة والمسئولية؟.. روشتة شرعية يوضحها علي جمعة

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 19-4-2023

«ميتا» تبدأ موجة تسريح جديدة لموظفيها اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب دهون البطن المتراكمة والعنيدة.. خبير تغذية يجيب

هيفاء وهبي تثير الجدل بصور جديدة عبر انستجرام| شاهد

تركته خطيبته.. شاب يدمر متجرًا بالصين يثير الجدل على السوشيال ميديا| اعرف الحكاية؟

كان بيصورنى ودفعت ٨٠ ألف دولار عشان يطلقني..صور لعلا غانم برفقة بناتها

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ