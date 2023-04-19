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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك أخد حقه تالت ومتلت.. تعليق مثير من ميدو على إيقاف كهربا

ميدو
ميدو

علّق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على قرار إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف محمود كهربا، لمدة 12 مباراة، مع توقيع غرامة قدرها مليون جنيه؛ بسبب ما بدر منه في مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

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وقال ميدو في تصريحات عبر قناة الزمالك: “الزمالك والزملكاوية كلهم لازم يفرحوا بقرار إيقاف كهربا؛ لأنه حاول الإهانة والإساءة لنادي الزمالك وحتى لو بطريقة غير مباشرة”.

تعليق مثير من ميدو على إيقاف كهربا

وأضاف: “الناس لما تحقق في الواقعة وتاخد هذا القرار وتوقيع عقوبة قاسية، فنادي الزمالك انتصر في كل الأحوال”.

واختتم: “الزمالك أخد حقه تالت ومتلت في موضوع وقضية كهربا، الغرامة وصلت لمائة مليون جنيه، واتوقف 6 شهور، وكمان أخد عقوبة جديدة بالإيقاف وغرامة مالية جديدة”.

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