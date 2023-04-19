إنبي: نتائجنا الأخيرة في الدوري غير مسبوقة.. وابتعدنا عن الهبوط

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، إن فريقه يقدم نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة بالفوز في 5 مباريات متتالية، باستثناء مباراة الإسماعيلي التي خسرها رغم كونها الأفضل على مستوى النتائج.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفوز على أسوان، مهم للغاية خاصة أنه أبعد الفريق أكثر عن منطقة الهبوط.

وأشار إلى أن إدارة إنبي تدعم الفريق بقوة بالتحديد بعد الخسارة بثلاثية أمام الإسماعيلي، التي أكد بعدها مجلس الإدارة ثقته في اللاعبين والجهاز الفني، لذلك الفريق لم يخيب الظن وحصد 3 نقاط جديدة أمام أسوان.

وأوضح أن فريق إنبي يركز بشدة في المباريات المقبلة، للاستمرار على نفس النتائج الإيجابية من أجل مواصلة التقدم في المراكز بجدول ترتيب الدوري المصري.