تجربة باستخدام الفئران.. كيف تبدو أصغر لسنوات؟

تمكن مجموعة من العلماء في مختبرات بمدينة بوسطن تحقيق معجزة تعد الأولى من نوعها في إعادة البصر لمجموعة فئران كفيفة متقدمة في العمر، والقيام بتجديد شبابهم وتطوير لأدمغتهم لتصبح أكثر ذكاءً، وذلك في خطوة قد تشكل سابقة من نوعها في حال نجاح تطبيقها على البشر.

ونجح العلماء في إصابة الفئران الشابة والصغيرة في السن بالشيخوخة المبكرة وأضاف العلماء، أن "أجسادنا قد تحتوي على نسخة احتياطية من شبابنا، حيث يمكن تحفيزها على التجدد".

وتتحدى هذه التجربة، التي نُشرت تفاصيلها في مجلة Cell العلمية، الاعتقاد بأن الشيخوخة قد تنتج عن بعض الطفرات الجينية وأنسجة خلوية تالفة ويمكن أن تؤدي إلى التدهور، والمرض، والموت.

على الجانب الآخر قد تثبت التجربة أن التقدم في السن لا تنتج عنه أي تلف للخلايا بشكل لا رجعة فيه و النتيجة المذهلة هي أن هناك نسخة احتياطية من البرامج الخاصة بقراءة الحمض النووي في الجسم، يمكن إعادة ضبطها ببساطة وبعد ذلك كيف يتجدّد ويصبح صغيراً مجدداً".