عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجربة باستخدام الفئران.. كيف تبدو أصغر لسنوات؟

صدى البلد

 تمكن مجموعة من العلماء  في مختبرات بمدينة بوسطن  تحقيق معجزة تعد الأولى من نوعها في إعادة البصر لمجموعة فئران كفيفة متقدمة في العمر، والقيام بتجديد شبابهم وتطوير لأدمغتهم لتصبح أكثر ذكاءً، وذلك في خطوة قد تشكل سابقة  من نوعها في حال نجاح تطبيقها على البشر.

 

ونجح العلماء في إصابة الفئران الشابة والصغيرة في السن بالشيخوخة المبكرة وأضاف العلماء، أن "أجسادنا قد تحتوي على نسخة احتياطية من شبابنا، حيث يمكن تحفيزها على التجدد".

 

 

وتتحدى هذه التجربة، التي نُشرت تفاصيلها في مجلة Cell العلمية، الاعتقاد بأن الشيخوخة قد تنتج عن بعض الطفرات الجينية وأنسجة خلوية تالفة ويمكن أن تؤدي إلى التدهور، والمرض، والموت.

 

على الجانب الآخر قد تثبت التجربة أن التقدم في السن لا تنتج عنه أي تلف للخلايا بشكل لا رجعة فيه و النتيجة المذهلة هي أن هناك نسخة احتياطية من البرامج الخاصة بقراءة الحمض النووي في الجسم، يمكن  إعادة ضبطها ببساطة وبعد ذلك كيف يتجدّد ويصبح صغيراً مجدداً".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

معوق ضخم.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء تأخر عودة المصريين العالقين في السودان

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

موضوعات متعلقة

تركته خطيبته.. شاب يدمر متجرًا بالصين يثير الجدل على السوشيال ميديا| اعرف الحكاية؟

دون أي متبرعين.. زوجان يحققان حلم الإنجاب بعد 27 عامًا من المعاناة|اعرف القصة؟

رغم إصابة واحدة فقط.. توأمتان متطابقتان تعانيان من نفس أعراض السرطان| تفاصيل

رغم بلوغها 41 ..هذه الوجبة سر رشاقة كيت أميرة ولياقتها البدنية المذهلة

هل ينذر بـ زلزال مدمر .. ثقب غامض بالمحيط الهادي | فيديو

فكرة عجيبة .. فيديو يتجاوز المليون مشاهدة لعجلة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا

شاب يعتمد على نوع واحد من الطعام ويفقد 30 % من وزنه

86 عامًا وميبنش عمرها.. أكبر لاعبة كمال أجسام في العالم تكشف سر تمتعها بلياقة بدنية مذهلة

ترشيحاتنا

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

مليونير صدى البلد.. الحاجة كوثر تحصد الجائزة الكبرى وتتسلم المبلغ على الهواء

برنامج إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نفذتها كتائب القسام قرب سديروت

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

تجربة باستخدام الفئران.. كيف تبدو أصغر لسنوات؟

أخبار التكنولوجيا|«ميتا» تبدأ موجة تسريح جديدة لموظفيها اليوم.. وتويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» ويتخذ هذا الإجراء البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند خلط زيت الزيتون والزعتر.. خبير تغذية يجيب

أسباب دهون البطن المتراكمة والعنيدة.. خبير تغذية يجيب

هيفاء وهبي تثير الجدل بصور جديدة عبر انستجرام| شاهد

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ