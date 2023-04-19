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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن غياب 3 لاعبين عن الأهلي أمام الرجاء المغربي

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن غيابات النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال “شوبير” في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “رامي ربيعة مازال مصابًا، وسافيو مريض وسبحان الله جاله في الوقت اللي كان قريب فيه من المشاركة مع الأهلي”.

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وتابع: “كريستو احتمالات مشاركته في التدريبات خلال 48 ساعة، ولكن هذا يعني غيابه عن الأهلي أمام الرجاء”.

الأهلي أمام الرجاء المغربي

واختتم: “حسين الشحات كان عنده اشتباه في شد خفيف لذلك فضّل كولر إراحته في المباراة الماضية، لكن كل الأسماء اللي قولتها ماعدا حسين الشحات ستغيب عن الأهلي أمام الرجاء”.

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