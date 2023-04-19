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رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرة الثقافة التونسية: مدينة «تونس العتيقة» تستحق الاهتمام بتراثها وإعادة إبراز معالمه التاريخية

صدى البلد

أكدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي أن مدينة "تو نس العتيقة" التي تم تسجيلها منذ زمن ضمن لائحة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تستحق الاهتمام بتراثها وتثمينه وإعادة إبراز معالمه التاريخية والحضارية والتظاهرات الثقافية من شأنها أن تجمع أمرين مهمين هما الإحاطة بالمبادرات الشبابية ودمج التراث بالتكنولوجيات الحديثة.
جاء ذلك خلال حفل اختتام تظاهرة "بيبان لمدينة"، وهي من تنظيم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث حيث اطلعت الوزيرة ضمن حفل الاختتام على أصحاب مشاريع ومبادرات شبابية في المجال الثقافي الرقمي من خلال التعرف على تطبيقة Tynass التي تتضمن المسار الثقافي التفاعلي الرقمي والذي يمتد من ساحة القصبة تحديدا "ضريح العلامة عبد الله ترجمان" مرورا بالجندي المجهول ثم باب منارة فساحة القصر وصولا إلى المعهد الوطني للتراث "دار حسين"، إلى جانب مواكبتها لعرض موسيقي بعنوان "الكترو كوفي" فيه تمتزج الموسيقى التفاعلية بتقنية Mapping. 
وأضافت الدكتورة حياة قطاط القرمازي أن تثمين التراث بطريقة ذكية مواكبة لروح العصر من شأنه أن يُقدّم صورة مميّزة عن تونس، فضلا عن أهمية فسح المجال أمام الشباب للعمل على التراث الوطني باستعمال الواقع المعزّز والذكاء الاصطناعي مما يُمكّن من توفير مواطن شغل وتحقيق الثروة، مشدّدة على أن توجهات وزارة الشؤون الثقافية تحُث على العمل في هذا المضمار والرهان عليه.
كما شهد اختتام تظاهرة "بيبان لمدينة" فقرات تنشيطية بالفضاء الخارجي للمعهد الوطني للتراث حيث تمت اتاحة الفرصة للعموم للقيام بزيارات افتراضية لجملة من أهم المواقع التاريخية والتراثية الوطنية من خلال خوذات مخصصة للغرض، إلى جانب تقديم عروض فنية تضمنت تنويعات موسيقية جمعت الأهازيج الصوفية بموسيقى السطمبالي.

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