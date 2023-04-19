واتساب وسيجنال يهددان بمغادرة المملكة المتحدة حال تمرير قانون «سلامة الإنترنت»

تهدد عدد من التطبيقات المشفرة من بينها تطبيقي واتساب WhatsApp وسيجنال Signal بالخروج من المملكة المتحدة في حال أقرت الحكومة قانون "سلامة الإنترنت"، نظرا لأن القانون ينطوي على إلغاء أساليب التشفير الخاصة بهذه التطبيقات.

وكتب واتساب وسيجنال وخمسة تطبيقات تشفير أخرى رسالة مفتوحة تحث المشرعين في المملكة المتحدة على عدم تمرير مشروع قانون سلامة الإنترنت والذي يمكن أن يهدد خدمات التشفير من طرف إلى طرف.

وتم اقتراح قانون سلامة الإنترنت في الأصل لتجريم المحتوى الذي يشجع على إلحاق الأذى بالنفس والذي يتم نشره على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام و تيك توك و يوتيوب، ولكن تم تعديل القانون للتركيز على نطاق أوسع على المحتوى غير القانوني المتعلق بسلامة البالغين والأطفال على تطبيقات المراسلة، وفقا لـ Gizmodo .

وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين قالوا إن مشروع القانون لن يحظر التشفير من طرف إلى طرف - والذي يضمن عدم وصول أي شخص إلى الرسائل المرسلة باستثناء المستلم- إلا أن تطبيقات المراسلة قالت في الخطاب إن القانون "لا يوفر حماية صريحة لتقنيات التشفير".

وقالت التطبيقات في خطابها: " يشكل مشروع القانون تهديدًا غير مسبوق لخصوصية وسلامة وأمن كل مواطن بريطاني والأشخاص الذين يتواصلون معهم حول العالم، كما يشجع الحكومات الديكتاتورية إلى السعي إلى صياغة قوانين شبيهة بهذا القانون."

وشدد تطبيقا واتساب وسيجنال في الخطاب على أنهما : "لسنا الوحيدين الذين يشاركون مخاوفهم بشأن مشروع قانون المملكة المتحدة". "حذرت الأمم المتحدة من أن جهود حكومة المملكة المتحدة لفرض متطلبات الباب الخلفي تشكل" نقلة نوعية تثير مجموعة من المشاكل الخطيرة ذات العواقب الوخيمة المحتملة ".

ويهدف مشروع قانون سلامة الإنترنت -بالإضافة إلى استهداف التزييف العميق للمواد الإباحية ، وتجريم التشجيع على إيذاء الذات ، وإجبار مواقع التواصل الاجتماعي على فرض شروط الخدمة الخاصة بهم بقوة أكبر- إلى معالجة ما يعتبره المشرعون مصدر قلق كبير من إساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال.

ينص مشروع القانون صراحة على أنه سيراقب أي رسائل تتعارض مع إرشاداته. وتشمل الدفع للطفل مقابل الخدمات الجنسية ، أو التحريض على إنشاء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ، أو ترتيب أو تأمين مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.