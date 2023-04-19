أخبار التكنولوجيا|«ميتا» تبدأ موجة تسريح جديدة لموظفيها اليوم.. وتويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» ويتخذ هذا الإجراء البديل

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تهدد عدد من التطبيقات المشفرة من بينها تطبيقي واتساب WhatsApp وسيجنال Signal بالخروج من المملكة المتحدة في حال أقرت الحكومة قانون "سلامة الإنترنت"، نظرا لأن القانون ينطوي على إلغاء أساليب التشفير الخاصة بهذه التطبيقات.



تبدأ شركة Meta ميتا موجة جديدة من تسريح الموظفين خلال الساعات المقبلة، حيث من المرجح أن تؤثر هذه الموجة على أعداد كبيرة من الموظفين في الشركة في عدد كبير من الأقسام، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تخفيض 13٪ بواقع حوالي 11 ألف موظف، وذلك بعد سنوات من التوظيف السريع.



شهد سوق الهواتف الذكية انخفاضًا كبيرا وصل إلى 12٪ في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك نظرا لانخفاض الطلب على الهواتف الذكية الجديدة لأسباب منها التضخم الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.



يعد واتساب WhatsApp هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم بأكثر من 2 مليار مستخدم، حيث يتيح لك إرسال رسائل نصية وملاحظات صوتية وصور ومقاطع فيديو ومستندات الأمر الذي يجعلها عرضة للاختراق من قبل جهات خبيثة تريد التجسس على محادثاتك أو سرقة معلوماتك الشخصية أو انتحال شخصيتك.



أكدت منصة Twitter تويتر أنه لن يتم حذف أو إلغاء التغريدات التي تضم محتوى متعلقًا بخطاب الكراهية بأي شكل من الأشكال، ولكنها ستعمل على الحد من انتشار مثل هذه التغريدات المُسيئة كبديل للحذف.



قررت شركة جوجل المالكة لمنصة YouTube يوتيوب تحديث السياسة الخاصة بها فيما يتعلق بإرشادات التعامل مع مقاطع الفيديو التي تمجد أو تروج لاضطرابات الأكل، والتي يمكن أن ينتج عنها أمراض مثل فقدان الشهية العصبي وعدد من الأمراض الأخرى.



تعمل شركة آبل Apple عملاق التكنولوجيا الأمريكية على تطوير سوفت وير في أجهزة iPhone يستطيع اكتشاف الاكتئاب والقلق والتدهور الإدراكي والمعرفي.