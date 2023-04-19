سلطات زابوروجيه تنفي إجلاء أطفال تحسبًا لهجوم أوكراني مضاد

نفى عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف صحة الأنباء المتداولة حول مزاعم بإجلاء للأطفال تخوفا من هجوم مضاد محتمل من قبل القوات الأوكرانية.

وقال روجوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - "كل هذا ليس صحيحا. في حال الأخذ بالمعلومات المضللة والكاذبة للجانب الأوكراني فبهذه الحالة نحن نكون قد أجلينا عشرات أضعاف سكان منطقة زابوروجيه"، منوها بأن كل المعلومات والأنباء التي ينشرها الجانب الأوكراني كذب وتزييف.

يذكر أنه في وقت سابق، ظهرت صور لمنشورات يزعم أنها وزعت في الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، وبأنه تم اتخاذ قرار بإجلاء الأطفال دون سن 16 عاما من إنرجودار وأن الإخلاء مقرر في الفترة من 5 إلى 7 مايو.