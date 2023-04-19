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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ183 ألفاً و750 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأربعاء/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 183 ألفا و750 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 .
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و665 دبابة و7 آلاف و110 من المركبات المدرعة و2819 من النظم المدفعية و538 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و285 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و293 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و692 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 330 من المعدات الخاصة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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